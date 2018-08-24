24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году капитально отремонтируют 28 дворовых территорий. Об этом сообщил сегодня директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице в текущем году по плану капитального ремонта наведен порядок в 10 дворах. "Эти работы будут продолжены. На следующий год запланирован капитальный ремонт 28 дворовых территорий. Это 46 жилых домов", - сказал Юрий Кукашук.

Капремонт включает целый комплекс работ: расширение проездов, замена асфальтового покрытия, пешеходных дорожек, снижение бортового камня, установка оборудования, в том числе детских площадок и т.д.

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