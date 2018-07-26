В Минске в 2019 году планируется провести капремонт более 40 дворов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году планируется провести капитальный ремонт более 40 дворовых территорий, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела землеустройства и капитального ремонта дворовых территорий ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске большое внимание уделяется содержанию и благоустройству дворовых территорий. Только в нынешнем году на эти работы выделено более Br46 млн. Также планируется привлечь на эти цели более Br1 млн средств населения. Отремонтировано более 120 тыс. кв.м дворовых проездов, пешеходных связей. Ремонтируются контейнерные площадки, устанавливается новое оборудование для детей. В прошлом году город выделил средства, чтобы мы смогли запроектировать капитальный ремонт дворовых территорий. В этом году строительно-монтажные работы выполняются в десяти дворах. Город также изыскал возможность профинансировать разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дворовых территорий на следующий год. Планируем, что чуть более 40 дворов мы сможем капитально отремонтировать в 2019 году", - сказала Галина Гилевич.

В Минске продолжается ремонт наружных лестниц: на 51 работы уже завершены, еще 40 планируется отремонтировать до конца года. Устанавливаются ограждающие конструкции, которые препятствуют заезду автотранспорта на газоны. Идет озеленение дворовых территорий.

Заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Андрей Шульга рассказал, что Минской областью на текущее благоустройство дворовых территорий предусмотрена сумма в Br27,375 млн. "Эти средства будут использоваться как для содержания, так и для благоустройства дворовых территорий. На данный момент на балансе предприятий ЖКХ области находится более 4,7 тыс. дворовых территорий общей площадью более 10,6 млн кв.м. Капитальный ремонт в этом году запланирован в пяти дворах, текущий - в 118. В области выполняются работы по оборудованию контейнерных площадок, дополнительных машино-мест. Устанавливаем новое оборудование на детских площадках", - уточнил он.-0-