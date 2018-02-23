В Минске в январе активизировалась покупка квартир в кредит

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе 2018 года активизировалась покупка квартир за кредитные средства. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.
"Доля сделок с привлечением кредитных средств в Минске в январе 2018 года составила 2,5% от их общего числа и более чем в три раза увеличилась по сравнению со средним показателем 2017 года. В ипотеку были приобретены 24 квартиры", - рассказали в НКА.
Стоимость жилья в столице в январе незначительно увеличилась. Средняя цена за 1 кв.м составила Br2,32 тыс., что на 1% больше, чем в декабре 2017 года, и на 8% больше, чем в среднем в 2017 году.
В целом объем рынка купли-продажи квартир в Минске в январе снизился. Было заключено 964 договора купли-продажи (без учета продажи долей и комнат), что на 33% меньше, чем в декабре 2017 года, и на 18% меньше среднемесячного показателя 2017 года. В денежном выражении снижение объема рынка составило 35% и 43% соответственно. На покупку квартир в январе было потрачено более Br122 млн.
Большим спросом на столичном рынке недвижимости в декабре 2017 года - январе 2018-го пользовалось вторичное жилье, но это не повлияло на продажу квартир на первичном рынке. Данный показатель выше среднего уровня 2017 года. На первичном рынке большинство сделок (77%) было заключено с квартирами в жилых домах 2016-2017 годов постройки.
Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-
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