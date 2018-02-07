В Минске выделят Br930 тыс. для возмещения части процентов по кредитам бизнесу

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2018 году из средств местного бюджета на субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами будет выделено Br930 тыс. в соответствии с госпрограммой "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

Из городского бюджета на поддержку выделяются немалые деньги. "В прошлом году 23 субъекта хозяйствования получили помощь в возмещении части процентов по кредитам, взятым на модернизацию. Одним из условий такой помощи является создание новых рабочих мест. В этом году также предусмотрена большая сумма - Br930 тыс. Сейчас до 9 февраля принимаются документы на возмещение части процентов по кредиту", - сказал Николай Рогащук.

В целом по итогам работы в 2017 году 1630 новым субъектам хозяйствования предоставлено в аренду 126,4 тыс. кв.м. Еще 348 субъектам снижен размер арендной платы на сумму более Br2,6 млн под условие создания рабочих мест и трудоустройство на них граждан. При соблюдении аналогичного условия предприниматели приобрели на аукционах право заключения договоров аренды с минимальными коэффициентами на 28 объектов. Все это привело к заметному сокращению объема неиспользуемых площадей. "Впервые сформирован перечень из 72 объектов недвижимости коммунальной собственности Минска (изолированных помещений), которые предоставляются безвозмездно в пользование при условии создания рабочих мест. Взять по нулевой ставке помещение - это хороший стимул", - заключил Николай Рогащук.-0-