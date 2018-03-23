В Минской области на весенних каникулах будут работать 285 школьных лагерей

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Минской области в период весенних каникул будет организована работа 285 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для детей от 6 до 15 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Миноблисполкома.

Для ребят запланировано проведение акций, конкурсов в рамках Года малой родины, а также турниров и соревнований во время месячника "Минская одиссея". Также 31 марта в Столбцах состоятся областные соревнования среди детей и подростков "Фестиваль плавания "Золотая рыбка" на призы Александры Герасимени". Учащихся также ожидают отборочные соревнования к чемпионату Минской области по шахматам, который состоится 12 апреля в Вилейке.

"Каждый лагерь предложит своим воспитанникам современные формы работы, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, противоправных действий и употребления курительных смесей", - отметили в управлении.

Так, в период весенней оздоровительной кампании учащиеся учреждений образования Молодечненского района посетят областной краеведческий музей, областной драматический театр. Для них запланированы экскурсии в Государственный литературный музей Янки Купалы, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Дети смогут проверить свои знания по пожарной безопасности, станут участниками встречи с работниками районных подразделений МЧС. Конкурсные программы "Мисс и Мистер Весна - 2018", "Зямля бацькоў - зямля святая", "Весна красна", "Зов джунглей" помогут ребятам проявить свои творческие способности, фантазию, наблюдательность, эрудицию. В Молодечненском центре творчества детей и молодежи "Маладзік" ребята смогут посетить мастерские декоративно-прикладного творчества.

Во всех оздоровительных лагерях Вилейского района запланировано посещение школьниками Вилейского краеведческого музея, плавательного бассейна физкультурно-оздоровительного центра "Сатурн", школьных музеев. В рамках Года малой родины в Вилейской гимназии №1 "Логос" для ребят подготовлены экскурсии, игра-путешествие "З любоўю да роднага краю", мастер-класс "Секреты белорусского ремесла: роспись горячим воском". Воспитанников лагеря ожидают веселые спортландии и соревнования, а также игра "Дорога к здоровью". Яркими и запоминающимися станут мероприятия, предлагаемые Вилейским районным центром дополнительного образования детей и молодежи, среди которых мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, экологические игры-экскурсии, развлекательные программы и дискотеки.

Учащиеся учреждений образования Слуцкого района получат возможность посетить театральную гостиную "Внуки Станиславского". В гимназии №1 Столбцов реализуется спортивно-оздоровительный проект: воспитанники лагеря смогут принять участие в спортивных состязаниях, викторинах, конкурсах рисунков.

В ходе реализации международного проекта "Мир без границ" на базе средней школы №3 Червеня состоится встреча участников клубов ЮНЕСКО (из Брянска, Могилева, Витебска, Горок, Борисова, Молодечно) и клуба ЮНЕСКО "Факел" из средней школы №3 Червеня. Для воспитанников лагеря запланировано проведение мастер-классов и тренинговых занятий участниками клуба ЮНЕСКО из Брянска.

Девиз предстоящих каникул - "Весна - весело, содержательно, незабываемо, активно!". В Минской области в этот период планируется оздоровить более 9,5 тыс. школьников.-0-