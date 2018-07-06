В Минской области нужно усилить профилактику хулиганств среди несовершеннолетних - прокуратура

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области считает необходимым улучшить работу госорганов по профилактике хулиганств несовершеннолетних, сообщил БЕЛТА помощник прокурора области Сергей Иванченко.

В результате проверки выявлены нарушения, в частности в деятельности УВД Миноблисполкома, районных органов внутренних дел. Инспекции по делам несовершеннолетних областного и районного уровней не анализируют причины и условия совершения несовершеннолетними хулиганств. У них нет конкретных предложений по предупреждению этого вида преступлений. Инспектора ИДН не всегда своевременно проводят индивидуальную профилактику с состоящими на учете подростками.

Недостаточен ведомственный контроль со стороны руководства органов внутренних дел за работой подчиненных сотрудников в этом направлении.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в Минский облисполком. По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора приняты конкретные меры по улучшению качества аналитической работы органов внутренних дел, проведения ими вместе с заинтересованными органами индивидуальной профилактической работы с подростками, повышению уровня ведомственного контроля.-0-