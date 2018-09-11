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В Минской области поднято более 60% льнотресты

Регионы 11.09.2018 | 16:43
Фото из архива
Фото из архива
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области поднято более 60% льнотресты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете сельского хозяйства и продовольствия Миноблисполкома.

"Лен убирается в два этапа: теребление и подъем льнотресты. Первый этап завершился. Что касается второго, то на данный момент поднято более 60% льнотресты с 5,5 тыс. га. Урожайность составляет почти 25 ц/га. Это немного ниже уровня прошлого года, так как повлияли погодные условия", - отметили в комитете. Заготовлено 10,3 тыс. т льнотресты.

Полностью убрать лен при хорошей погоде планируется в течение 10 дней. "Техническое оснащение позволяет собрать урожай этой культуры в течение недели, однако все зависит от погоды. При хорошей вылежке можем в ближайшие 10 дней убрать весь лен", - пояснили в Миноблисполкоме.

Что касается уборки картофеля, то ее планируется завершить немного позже - к 1 октября. "Перед нами стоит задача до 1 октября выкопать, перебрать и разложить на длительное хранение весь картофель, который мы рассчитываем реализовать. В хозяйствах региона есть хранилища, техники и рабочих рук хватает. Главное - организовать работу", - добавили в комитете.

На сегодняшний день убрано 24% площадей картофеля. Урожайность составляет 303 ц/га.-0-

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Теги
Минская область, сельское хозяйство, уборка
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