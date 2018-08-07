В Минской области растет вклад самозанятых граждан в бюджет

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области количество граждан, которые уплачивают налоги по заявительному принципу, увеличилось более чем наполовину, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по области.

"В первом полугодии 2018 года в Минской области стали на учет и уплатили единый налог при осуществлении видов деятельности, не требующих регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, около 3 тыс. граждан. Это на 55,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сказал заместитель начальника инспекции Юрий Коновалов.

В бюджет региона от указанной категории плательщиков поступило Br242,3 тыс. - темп роста составил 183,6%.

Преимущественно физические лица в Минской области работают без регистрации ИП в качестве репетиторов (438 человек), а также оказывают парикмахерские услуги (390 человек). Кроме того, летом востребованы услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, штукатурные и малярные работы.-0-