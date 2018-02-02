В Минской области в 2018 году реально создать около 10 тыс. рабочих мест - Исаченко

2 февраля, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Минская область готова выполнить задание 2018 года по созданию новых рабочих мест, заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на пресс-конференции для республиканских и региональных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поставленную задачу создания около 10 тыс. рабочих мест на этот год, думаю, выполним. Преимущественно это новые рабочие места на вновь открываемых предприятиях", - сказал Анатолий Исаченко.

Он отметил, что дополнительные возможности решения вопросов трудоустройства предоставляет декрет №7 "О развитии предпринимательства" и указы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. "Документы предусматривает различные виды поддержки для людей, готовых к реализации бизнес-проектов. Главное, чтобы человек обратился за поддержкой, имел бизнес-план и была просчитана окупаемость проекта. Наша задача активизировать работу, чтобы разъяснить людям, куда можно обратиться и получить поддержку", - добавил губернатор.

Как сообщалось, правительство рассчитывает в 2018 году создать в стране 70 тыс. рабочих мест.-0-