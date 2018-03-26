В Минской области во время "Арсенала" добровольно сдали 38 единиц незарегистрированного оружия

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в ходе операции "Арсенал" граждане добровольно сдали 38 единиц незарегистрированного оружия, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.
Мероприятия по пресечению правонарушений в сфере оборота оружия проводились в Минской области с 19 по 23 марта. За это время изъято 72 единицы оружия. К ответственности привлечено 36 человек.
В управлении охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома напомнили, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двенадцати лет. Те, кто добровольно сдали незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.412 BYN
|2.412 BYN
|USD
|1.9474 BYN
|1.945 BYN
|1.9484 BYN
|RUB
|3.418 BYN
|3.4 BYN
|3.416 BYN