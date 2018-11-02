В Минской области за три года квартиры получили более тысячи многодетных семей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи многодетных семей из Минской области получили жилье в течение последних трех лет. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар сегодня после церемонии открытия 60-квартирного дома в Старых Дорогах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы сдали в эксплуатацию новый жилой дом, были выделены квартиры для 27 многодетных семей. А в целом за последние три года в Минской области ключи от современного благоустроенного жилья получили более тысячи таких семей", - сказал Игорь Макар.

Всего в области на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят около 88 тыс. граждан, из них 3,4 тыс. - многодетные родители. Первый зампредседателя подчеркнул: в Минской области все делается для того, чтобы эту очередь сократить. Пример тому - Старые Дороги: за 2018 год здесь сдан в эксплуатацию уже третий жилой дом для нуждающихся.

Новый дом на улице Армейской в Старых Дорогах был построен менее чем за год: срок строительства чуть превысил 8 месяцев. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья - почти 3 тыс. кв.м. Сметная стоимость строительства составила около Br2,9 млн. Заказчиком и генподрядчиком объекта является ОАО "Солигорский ДСК".-0-