В Минской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2017 году возросла на 5,7%

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области за 2017 год составил 33,6 случая на 100 тыс. населения, превысив уровень 2016-го на 5,7%, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За 2016 год показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в центральном регионе был на уровне 31,8 случая на 100 тыс. жителей.

В прошлом году в эпидемический процесс были вовлечены все возрастные группы населения, однако основную долю граждан, у которых впервые выявлялся вирус, составляют люди старше 30 лет - 81,4% (в 2016 году - 80,7%).

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины - 59%. По кумулятивным данным с 1989 года по 1 января 2018-го, основным путем заражения является половой - 59,8%. Доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотиков) - 36%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных, впервые выявленных за 2017 год, 49,8% составляют представители рабочих специальностей и служащие, 29,7% - лица без определенной деятельности, 12,3% - из мест лишения свободы (в 2016 году - 46,7%, 31,6% и 13,8% соответственно).-0-