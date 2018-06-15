В Минской области засуха повредила около 40 тыс. га посевов зерновых

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за жары в Минской области повреждено около 40 тыс. га посевов зерновых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Примаченко.
"В основном пострадали зерновые культуры: озимые - на площади более 30 тыс. га, яровые - около 8 тыс. га. Также засуха повредила до 3 тыс. га льна. Заморозки негативно сказались на посевах кукурузы и картофеля: около 5 тыс. га и 600 га соответственно", - рассказал Сергей Примаченко.
В основном пострадали районы с легкими почвами. В частности, урон нанесен посевам в Любанском, Стародорожском, Солигорском, Слуцком, Березинском и Воложинском районах. "Как ни странно, зацепило и Несвижский район, где высокое содержание гумуса в почве. Повлиял дефицит влаги: в мае выпало только 17% нормы осадков", - пояснил он.
С учетом сложившейся ситуации очевидно, что потери зерновых составят до 30%, льна - до 35%. По словам специалиста, скорее всего на место поврежденных культур посеют какую-либо однолетнюю группу растений - просо или пайзу. Решение по поводу возмещения пострадавших культур будет принято на ближайшем заседание Миноблисполкома.-0-
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