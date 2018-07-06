В Минском зоопарке рекорд: вылупилось сразу 17 крокодиловых кайманов

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке вылупилось 17 крокодиловых кайманов, что для данных животных является большой редкостью в условиях неволи, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Пока детеныши подрастают в террариуме на карантине, но как только окрепнут, мы покажем их посетителям, - отметили в зоопарке. - Пара наших крокодиловых кайманов приносит потомство уже в третий раз, но настолько большого приплода еще не было. В 2016 году вылупилось три маленьких каймана, а в прошлом - всего один. Так что в этом году произошло настоящее чудо".

Размножение этого вида крокодилов в зоопарках - явление редкое, изученное мало. Ситуация осложняется тем, что к созданию пары крокодиловые кайманы подходят с большой разборчивостью.

Как только самка отложила яйца, кладку забрали и поместили в инкубатор. Через три месяца результат превзошел все ожидания работников зоопарка.

Кайманы будут расти отдельно от родителей, чтобы взрослые ненароком не причинили им вреда из-за разницы в размерах. Первое время малыши растут за счет внутренних резервов и не питаются. Через несколько дней их начнут кормить, сначала тараканами или сверчками, позже - мелкими рыбками и кусочками мяса. "Молодые кайманчики растут быстро, за год они увеличиваются в весе почти в 50 раз. Сейчас малыши прекрасно себя чувствуют. Они шустрые и активные", - добавили в зоопарке.-0-