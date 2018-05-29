В Могилеве проведут праздник детских домов семейного типа

29 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Региональный праздник детских домов семейного типа проведут сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в управлении образования облисполкома.

Мероприятие пройдет на площадках областного Центра творчества и соберет около 250 детей и более 50 родителей-воспитателей. Одним из центральных событий праздника станет финал конкурса замещающих родителей "Сердце отдаю детям". В творческом состязании примут участие 5 родителей-воспитателей детских домов семейного типа из Белыничского, Бобруйского, Глусского, Круглянского, Хотимского районов и 5 приемных родителей из Горецкого, Костюковичского, Кричевского, Мстиславского и Славгородского районов. Они пройдут тестирование на знание нормативных правовых документов, решат педагогические ситуации, представят визитную карточку "Мы счастливы вместе", где расскажут о буднях, праздниках и традициях своей семьи. Победители получат дипломы и денежные призы.

Конкурсанты будут отмечены в следующих номинациях: "Папа - наше все!", "С песней по жизни", "Эрудиты", "Вместе весело шагать", "Очумелые ручки", "Быстрые, ловкие, смелые", "Хранитель семейных традиций". Все участники состязания посадят клумбу Дружбы возле областного Центра творчества.

Также запланированы многочисленные тематические мероприятия. Здесь можно будет посмотреть спектакли уличного театра, показательные выступления рыцарского клуба. Свои площадки организуют МЧС и ГАИ. В фойе первого этажа разместят фотокабины, проведут дегустацию продукции предприятий. А на втором этаже развернется выставка работ воспитанников детских домов семейного типа.

В концертном зале состоится торжественное мероприятие, посвященное 30-летию "Белорусского детского фонда", деятельность которого направлена на защиту прав детей, оказание им материальной, гуманитарной, медицинской, юридической и другой помощи.-0-