23 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области без света остаются два населенных пункта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Могилевэнерго".

В области из-за грозового фронта и сильных ливней 22 июля наблюдались подтопления ведомственных подстанций, в некоторых населенных пунктах - отключения линий электропередачи.

По состоянию на 9.00 23 июля отключены два участка линии электропередачи. Без электричества остаются два крупных населенных пункта - д.Хатки (Могилевский район) и Косичи (Быховский район).

По оперативной информации, порывы линий электропередачи произошли в результате падения на них деревьев. На месте работают аварийные бригады, и в ближайшие часы подача электричества в эти населенные пункты будет восстановлена.-0-