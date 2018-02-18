В Могилевской области на депутатский мандат претендуют 2 кандидата

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области конкурс на депутатский мандат на местных выборах составляет чуть более 2 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

За право быть избранными депутатами местных Советов сегодня в регионе будут бороться 5233 кандидата в депутаты местных Советов всех уровней. При этом в областной и городские Советы депутатов число кандидатов на один избирательный округ составляет 2,8 человека, в районные и сельские - по 2.

Более 97% кандидатов - беспартийные, остальные члены политических партий, в основном Либерально-демократической партии, Коммунистической партии Беларуси и Объединенной гражданской партии. Одну треть кандидатов составляют представители социальной сферы (работники культуры, здравоохранения, образования и т.д.), почти одну четверть - работники сельского хозяйства, 10% - промышленности и связи, 6% - торговли и бытового обслуживания, 6% - госорганов.

В регионе открыто 750 участков для голосования. В том числе в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения - 35 участков. В общей сложности в списки избирателей включено более 813 тыс. человек.

В области зарегистрировано более 3 тыс. наблюдателей за выборами в местные Советы. В основном это представители общественных организаций (БРСМ, "Белая Русь", ветеранские организации, профсоюзы). Также своих представителей направили Белорусский союз женщин, Белорусский Хельсинкский комитет и другие общественные объединения. От политических партий в наблюдении принимают участие представители Коммунистической партии Беларуси и Республиканской партии труда и справедливости.

Всего в Могилевской области планируется избрать 55 депутатов областного Совета депутатов, 675 депутатов районных и 80 депутатов городских советов, 1746 депутатов советов первичного уровня (сельских).-0-