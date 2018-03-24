24 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области пересмотрят размер платы за проживание в общежитиях госжилфонда. Соответствующие поручение председатель облисполкома Владимир Доманевский дал сегодня во время прямой телефонной линии с населением региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Две жительницы Могилева обратились к губернатору по вопросу непомерно высокой оплаты проживания в общежитии. В месяц за комнату в одном случае нужно платить Вr70, в другом - около Вr90, что для семей, воспитывающих детей, немало. В то же время условия проживания в общежитии оставляют желать лучшего, тем более что жильцы сами занимаются ремонтом комнаты и благоустройством прилегающей к общежитию территории.

По мнению Владимира Доманевского, с вопросом размера платы за проживание в общежитиях нужно детально разобраться, как и с ситуацией по ремонту. "На мой взгляд, плата за проживание в общежитиях завышена, и наши люди еще не настолько богатые, чтобы вносить такие большие суммы. Нам нужно в ближайшее время провести совещание со всеми заинтересованными службами, рассчитать действительную стоимость всех затрат стоимости квадратного метра, а затем принять объективное решение в соответствии с действующим законодательством, - поручил председатель облисполкома.-0-