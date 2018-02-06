В Могилевской области сделают акцент на переобучении безработных под заказ нанимателей

6 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области в 2018 году планируется обучить профессиям не менее 1400 безработных (на 28 человек больше, чем в 2017 году). Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольга Хадускина.

"Акцент в переобучении безработных будет сделан под заказ нанимателей. Это гарантирует почти стопроцентное трудоустройство наших граждан, а также эффективное использование затраченных на это бюджетных средств. Мы планируем переквалифицировать для конкретных работодателей более 50% безработных, направленных на обучение", - отметила специалист.

По ее словам, на 1 февраля текущего года в области заявлено почти 6 тыс. вакансий (в основном рабочие профессии), а состояло на учете 2842 безработных. Коэффициент напряженности на рынке труда в области остановился на отметке 0,5, на одного безработного в среднем приходится более двух вакансий.

Уровень зарегистрированной безработицы в Могилевской области на 1 февраля составил 0,6% и остался без изменений по отношению к 1 января текущего года. "Мы с уверенностью можем говорить, что ситуация на рынке труда в регионе характеризуется как стабильная и контролируемая", - подчеркнула Ольга Хадускина.-0-