В Могилевской области выросло число зарегистрированных случаев Лайм-боррелиоза

12 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области в этом году в медицинские организации обратились более 2,5 тыс. человек, пострадавших от укусов клещей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова.

В числе пострадавших 760 детей до 17 лет включительно. К тому же на 50% выросло число зарегистрированных случаев заболеваемости Лайм-боррелиозом (27 случаев). Заражение произошло на территориях Осиповичей, д.Смык (Осиповичский район), Круглого, д.Токари и д.Осово (Бобруйский район), д.Острени (Чаусский район), д.Пильшичи (Белыничский район), д.Костюшковичи (Кричевский район). Зарегистрирован один случай клещевого энцефалита (д.Реполово Шкловского района).

"Все заболевшие Лайм-боррелиозом - это люди, которые проигнорировали меры предосторожности, не обратились вовремя к врачу и не начали принимать антибиотики либо начали это делать слишком поздно, - обратила внимание Наталья Морозова. - Поэтому мы постоянно напоминаем, что важнейшая мера профилактики - прием антибиотиков. Желательно проконсультироваться с врачом по их назначению, но лучше сразу же после удаления кровососа принять их. Эта мера весьма действенна до истечения 72 часов, когда заболевание распространяется настолько, что его сложно остановить".

Клещи являются переносчиками самых различных инфекций. Как показывает мониторинг, количество инфицированных клещей в области уменьшилось, тем не менее, каждый 4-й кровосос - носитель инфекции. "Поэтому, если вас укусили, нужно принять все меры предосторожности для профилактики возможного заболевания, а не пускать это дело на самотек, поскольку последствия могут быть самые серьезные, вплоть до инвалидности", - отметила специалист.

Во избежание заболевания нужно соблюдать определенные правила поведения. Отправляясь в лес, необходимо одеваться таким образом, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду. В лесу нужно использовать противоклещевые репелленты и регулярно проводить само- и взаимоосмотры. После возвращения из леса нужно провести полный осмотр тела, одежды. Кроме того, не стоит заносить в помещение свежесорванные цветы, ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Для исключения случаев заражения через козье молоко перед употреблением его нужно обязательно кипятить.

Если же встречи с кровососом избежать не удалось, то непрошеного гостя необходимо как можно быстрее удалить, раскачивая за брюшко, пинцетом или при помощи скользящей петли из прочной нити, накинутой как можно ближе к хоботку. Если после удаления он останется в коже, его следует извлечь стерильной иглой, как занозу, а место укуса обработать 3-процентной перекисью водорода, йодом или другим спиртовым раствором. Далее необходимо решить вопрос о необходимости профилактического лечения.-0-