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В некоторых домах Заводского района Минска 27 и 28 сентября не будет горячей воды

Регионы 27.09.2018 | 08:41
Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых домах Заводского района Минска 27 и 28 сентября не будет горячей воды. Такая информация размещена на сайте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 00.01 27 сентября по 23.59 28 сентября.

"В Заводском районе Минска будет отсутствовать горячее водоснабжение на участках тепловой магистрали №5 для снятия заглушек и врезки вновь смонтированных участков тепловой сети. Работы согласованы с Минским городским исполнительным комитетом. Тепловая магистраль была введена в эксплуатацию в 1989 году", - говорится в сообщении.

В списке отключаемых зданий жилые дома, школы, детские сады и поликлиники. Полный их список размещен на сайте предприятия.

"Минскэнерго" просит жителей и гостей Минска с пониманием отнестись к временным неудобствам.-0-

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