В Новогрудском районе введена в эксплуатацию ветроэлектростанция

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке возле деревни Грабники Новогрудского района введена в эксплуатацию ветроэлектростанция. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Проект международной технической помощи "Установка ветротурбины в Республике Беларусь" реализовало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с соглашением о финансировании проекта "Зеленая экономика в Беларуси" между правительством Беларуси и ЕС.

Мощность ветроэлектростанции - 2,5 МВт. Права пользования ею переданы Республиканскому центру государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды. Ветротурбина установлена как показательный проект с целью определения эффективности использования в стране ветровой энергии, демонстрации возможностей и обобщения опыта ее эксплуатации, а также подготовки специалистов в сфере производства экологически чистой энергии. Эта работа будет проводиться в тесном взаимодействии центра Минприроды с Новогрудским государственным аграрным колледжем, который 1 сентября 2018 года начинает подготовку специалистов по новой специальности "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов".

Компания - производитель ветротурбины обучила работников Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды и будет обеспечивать сервисную поддержку ветроэлектрической установки.-0-