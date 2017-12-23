В новом доме встретят 2018 год семья Казаченко из Гомеля и девять приемных детей

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия шестого детского дома семейного типа состоялась сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук, поддержка детей, в особенности сирот и оставшихся без попечения родителей, - приоритет социальной политики. "Воспитание в условиях семьи - это лучшее, что можно сделать для ребят. Выполняя поручение главы государства об устройстве детей на семейные формы воспитания, мы и дальше будем последовательно решать проблему социального сиротства, сокращать число детей в детдомах и постепенно отказываться от таких учреждений", - сказал зампред горисполкома. Он поблагодарил родителей-воспитателей и всех, кто участвовал в реализации проекта.

(Слева направо) заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук, хозяйка Людмила Казаченко и первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков.

Это шестой детский дом семейного типа в Гомеле. Коттедж расположен в микрорайоне Хутор областного центра рядом с пятью другими домами, где проживают 44 ребенка из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дом семейного типа построен на средства инвестора при поддержке Гомельского городского исполнительного комитета.

На площади почти 200 кв.м будут проживать родители-воспитатели Казаченко и девять приемных детей, самому младшему из которых почти 2 года, а старшему - 16 лет. Семья заселится в полностью обустроенный дом с мебелью, бытовой техникой, другим необходимым домашним имуществом.

Супруги воспитали четверых родных детей, которые уже выросли и теперь живут отдельно.

У семьи также большой опыт работы с детьми - Людмила Казаченко несколько лет была родителем-воспитателем в одном из домов семейного типа, расположенных по соседству. Анатолий Казаченко сам вырос в многодетной семье и привык, когда дом полон детей. "Всегда мечтал о большой семье, и благодаря государственной программе по строительству детских домов семейного типа теперь есть возможность помогать ребятам, которые остались без родителей. Хочется подарить им любовь и тепло, окружить заботой, воспитать самые лучшие качества", - сказал глава семейства.

Новоселов с праздником поздравили представители местных органов власти, ключи от дома семье Казаченко вручил руководитель компании-инвестора. Дети получили множество подарков от руководства области и города, общественных организаций. Торжественная церемония завершилась совместным чаепитием новоселов и гостей.

Ключ от нового дома вручает главе семейства Анатолию Казаченко главный строитель Михаил Дреер

Всего в Гомеле проживает 973 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 560 воспитываются в приемных, опекунских семьях, детских домах семейного типа.-0-

Фото Сергея Холодилина