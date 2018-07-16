В новом учебном году в Гродненской области пройдет детский чемпионат по 23 видам спорта

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в Гродненской области пройдет массовый детский чемпионат по 23 видам спорта, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Новый проект будет направлен, прежде всего, на поиск спортивных талантов и привлечения детей к здоровому образу жизни и массовому спорту. В регионе по примеру уже традиционных турниров, таких как футбольный "Кожаный мяч" или хоккейная "Золотая шайба", пройдут соревнования по 23 видам спорта, как игровым, так и индивидуальным. Большинство из них входит в программу Олимпийских игр.

Первоначальные этапы пройдут на базе школ или даже дошкольных учреждений. На протяжении года пройдут турниры городского и районного уровней. Победителей назовут по итогам областных финалов, которые запланированы на лето 2019 года.

Подобные турниры помогут детям определиться и выбрать вид спорта по душе. На каждом этапе будут привлекаться тренеры из спортивных школ. Это поможет им отобрать наиболее способных мальчишек и девчонок для занятий в секциях. На более позднем этапе отбора на помощь тренерам придет медицина. Специалисты дадут рекомендации по итогам изучения антропометрических, физиологических и функциональных характеристик юных спортсменов.

"В регионе постоянно совершенствуются шаги по привлечению молодежи к занятиям спортом. Проводятся как информационные кампании, рассказывающие о тех или иных школах, видах спорта, результатах, так и мероприятия, в частности акции, спортивные турниры, активизировано взаимодействие между спортивными организациями и общеобразовательными школами по поиску талантливых детей", - отметил Виктор Лискович. В школах региона планируют активней знакомить ребят с таким новым пока еще видом спорта, как скандинавская ходьба. Заниматься ею могут дети с различными группами здоровья.

С началом учебного года в регионе стартует традиционный проект "Запишись в спортивную школу". В этот период проводят мастер-классы с участием известных спортсменов, организуются дни открытых дверей, устраиваются тематические спортивные площадки, проводится широкая рекламная кампания.

На базе более чем 50 спортивных школ региона занимаются свыше 23 тыс. детей. Подготовка в них проводится на бесплатной основе и доступна для всех желающих.-0-