В Новополоцке на мосту через Западную Двину с 30 января закроют движение для транспорта массой более 5 т

29 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке на мосту через Западную Двину с 30 января будет закрыто движение для транспорта массой свыше 5 т, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Витебскавтодор" Адам Коноплич.

Об установленных ограничениях (в том числе допустимом расстоянии между транспортными средствами не менее 70 м) предупреждают соответствующие дорожные знаки. Для грузовых автомобилей и тяжелых автобусов-гармошек разработаны объездные схемы маршрута.

Кроме того, продолжается работа по подсыпке рабочей площадки для устройства временной страховочной опоры. "Ее проектирование ведется параллельно. Окончательные расчеты будут готовы в начале февраля. После их получения будут обсуждаться вопросы, связанные с ремонтом моста и необходимостью возведения нового", - отметил Адам Коноплич.

Мост через Западную Двину на подъезде к Новополоцку от автодороги Р20 протяженностью около 270 м (в народе называемый Калининским) был построен в 1962 году, в 2000-м проведен его ремонт. После детального обследования моста, проведенного предприятием "БелдорНИИ", в одном из пролетных строений была обнаружена трещина шириной 1,7 мм. В настоящее время на мосту установлена камера видеонаблюдения, которая в режиме реального времени передает информацию в диспетчерскую службу РУП "Витебскавтодор".-0-