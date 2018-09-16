В Оршанском районе разработают комплексный план по выходу на бездотационный уровень

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе будет разработан комплексный план мероприятий по выходу на бездотационный уровень. Об этом в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" рассказал председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко, сообщает БЕЛТА.

Как отметил председатель райисполкома, на данный момент район на 30 процентов дотационный. В планах - сократить в 2019–м дотации до 15 процентов, а к концу 2020 года и вовсе отказаться от дотаций. "Все предприятия Оршанского района будут сохранены. На пустующие площади организаций будем решать вопрос, как привлечь инвесторов для аренды, планируем серьезно модернизировать имеющиеся производства, в том числе и инструментальный завод, который должен производить востребованную на рынке продукцию", - отметил Игорь Исаченко.

Председатель Оршанского райисполкома рассказал, что в районе проведен комплекс работ по устранению недостатков на предприятиях. "Созданы мониторинговые группы, которые следят за порядком в организациях. В двух сельхозпредприятиях освобождены от должностей руководители за непринятие мер по устранению недостатков", - подчеркнул Игорь Исаченко.-0-