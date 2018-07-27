В Оршанском районе запустят производство замороженных овощей и ягод

27 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Филиал "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" (Оршанский район) осенью запустит производство замороженных овощей и ягод, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала Павел Фоминов.

Инвестпроект реализуется в поселке Ореховск. Осенью предприятие введет в строй цех шоковой заморозки ягод и овощей. Контракт на изготовление технологической линии заключен, ее поставка ожидается в августе. Многофункциональное оборудование предназначено для выпуска различных смесей (мексиканских, борщевых) вплоть до девятикомпонентных. Практически все овощи "Тепличный" будет использовать собственного производства.

"Сейчас мы не выращиваем горошек, поэтому первое время, возможно, придется его закупать. Однако уже рассматриваем варианты его производства. Экспериментальные площади планируется заложить уже в следующем году", - пояснил руководитель.

Первоначально сельхозпредприятие намерено производить до 2 т замороженной продукции в год, затем по мере развития партнерских связей наращивать объем. "Спрос на эту продукцию, в том числе за рубежом, есть. Определенные договоренности по контрактам на поставку уже достигнуты", - подчеркнул руководитель.

Павел Фоминов также рассказал, что у предприятия 4 га ягодников (земляники, малины, ежевики и голубики). Сладкий урожай этого года, около 11 т, был реализован населению через фирменную розничную торговую сеть. Однако отказываться от планов по заморозке ягод "Тепличный" не собирается: рассматривается вариант расширения ягодных плантаций.

Серьезное обновление в этом году предстоит провести на консервном цехе "Тепличного": будут установлены новые технологические линии белорусско-польского производства по упаковке квашеной продукции и розливу сока в стеклотару высотой 30 см белорусского производства.

Общий объем инвестиций, направленный на эти проекты, составит около Br3,5 млн.

Говоря о дальнейших планах, Павел Фоминов отметил, что в 2020 году филиал намерен приступить к реализации проекта по расширению на 6 га тепличного хозяйства, а в ближайшие годы - построить роботизированную ферму на 1,2 тыс. голов скота в деревне Стайки, что позволит увеличить долю животноводческой продукции в общей структуре производства с 20% до 30%.

По итогам полугодия рентабельность реализации филиала "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" составила 3,7%, выручка от реализации - Br7,1 млн, средняя зарплата - Br790. По итогам года предприятие намерено достигнуть выручки на одного работника в размере Br51,9 тыс. Среднесписочная численность работающих около 380 человек.-0-