В Осиповичском лесхозе растет популярность охоты на зубра

27 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Осиповичский опытный лесхоз за январь-февраль заработал более Вr80 тыс. организацией охоты на зубра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий инженер по охотничьему хозяйству лесхоза Михаил Шкутко.

По его словам, если за 2016-2017 годы в лесхозе было организовано четыре охотничьих тура на зубра, то за два месяца нынешнего уже столько же. Один тур был организован для датчан, два - для россиян и один - для белорусов. "Это достаточно специфический и дорогостоящий вид охоты, который больше востребован иностранными туристами. Добыча одного зубра, в зависимости от качеств трофея, доходит до Вr20 тыс. и более. Поэтому это один из самых доходных видов охоты, на котором в Могилевской области специализируется только наш лесхоз", - рассказал специалист.

Популяция зубров сегодня в лесхозе очень высокая - 440 особей (при оптимальной в 160). Поэтому надо регулировать численность, чтобы не страдали насаждения, для чего планируется в том числе расселять зубров в других лесхозах области и страны. "Ведь охота на зубра еще ограничена тем, что мы имеем право отстреливать только выбракованных особей, то есть больных или очень старых", - сказал Михаил Шкутко.

В лесхозе активно работают над развитием охотничьего туризма, создавая необходимые условия. Сейчас здесь, как и во всей области, открыта охота на глухаря и тетерева, ожидается открытие охоты на гуся. От иностранных туристов уже есть заявки на сентябрь по индивидуальной охоте на оленя и лося. "Для приема туристов и охотников у нас созданы комфортные условия проживания и питания в охотничьем домике, имеются прекрасно оборудованные стационарные вышки, некоторые - с печками, а также высококвалифицированные егеря, которые способны обеспечить высокий процент добычи трофея", - отметил Михаил Шкутко.

Поскольку популярность охоты на зубра среди иностранцев растет, активно прорабатывается организация таких охотничьих туров с турфирмами. "К примеру, мы сейчас пытаемся наладить контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами для организации отдыха и охоты туристов на нашей территории из этой страны", - сказал Михаил Шкутко. В лесхозе ведется также подготовка к организации нового вида охоты на оленя и лося с луком, добавил он.-0-