В "Президент-Отеле" спасатели провели учения с эвакуацией

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели провели учения с эвакуацией в "Президент-Отеле", сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

По замыслу учений из-за короткого замыкания электропроводки загорелись горючая отделка и мебель в номерах и коридоре на 8-м этаже. Создалась угроза распространения пожара в смежные помещения. Есть пострадавшие.

Спасатели использовали дымоимитацию. Администрация отеля провела эвакуацию постояльцев, работники МЧС отработали спасение условных пострадавших, в том числе с высоты, провели тренировку ликвидации пожара кровли. Отрабатывалось также взаимодействие с администрацией объекта.-0-

Фото Максиму Гучека