В "Президент-Отеле" спасатели провели учения с эвакуацией

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели провели учения с эвакуацией в "Президент-Отеле", сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
По замыслу учений из-за короткого замыкания электропроводки загорелись горючая отделка и мебель в номерах и коридоре на 8-м этаже. Создалась угроза распространения пожара в смежные помещения. Есть пострадавшие.
Спасатели использовали дымоимитацию. Администрация отеля провела эвакуацию постояльцев, работники МЧС отработали спасение условных пострадавших, в том числе с высоты, провели тренировку ликвидации пожара кровли. Отрабатывалось также взаимодействие с администрацией объекта.-0-
Фото Максиму Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.335 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.34 BYN
|3.059 BYN