В Россонском районе в реке нашли части старого моста и мельницы

21 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В реке Нища возле агрогородка Клястицы Россонского района дайверы и краеведы нашли части старого моста и мельницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА полоцкий краевед Андрей Буховецкий.

На Нище в Клястицах в 1959 году была построена ГЭС. Тогда уровень воды поднялся, и она скрыла природные берега реки. На днях в агрогородок Клястицы для проведения поисковых работ приехали специалисты из витебского дайвинг-клуба "Сталкер". Он основан в 1993 году на базе объединения поисковых отрядов "Пошук". Агрогородок Клястицы не первый год притягивает внимание любителей истории.

"В 1812 году под Клястицами в трехдневной битве русские войска под командованием генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна одержали верх над превосходящими французскими силами маршала Удино. Тогда свой героический подвиг и совершили гренадеры 2-го батальона гренадерского Павловского полка, бросившись на горящий мост через реку Нища и первыми войдя в деревню Клястицы. Этим они остановили продвижение врага на столицу Российской империи. Маршал Удино вынужденно отступил за Западную Двину. Наступление французов на Санкт-Петербург провалилось", - рассказал Андрей Буховецкий.

Полоцкие краеведы Андрей и Алексей Буховецкие, которые пять лет изучают историю Клястицкого сражения войны 1812 года, вместе с дайверами и инструкторами Виталием Элькиным и Дмитрием Казаковым решили отыскать старый мост через толщу воды на глубине около 5 м. Участники поисковых работ на экране эхолота четко увидели в земле сваи старого моста, возле них были разбросаны бревна и доски деревянного сооружения.

"Ниже от моста по реке на глубине уже в 7 м обнаружили старую мельницу. Очень хорошо сохранились ее сваи и целый деревянный настил. На экране можно разобрать даже каждую доску. Сама мельница была известна в Клястицах с 1829 года, весь Россонский регион приезжал сюда молоть зерно. В Великую Отечественную войну мельницу взорвали", - пояснил краевед.

В июне 2018 года полоцкие краеведы Буховецкие нашли и общими усилиями отреставрировали памятник героям войны 1812 года, поставив его возле реки, где когда-то он и находился с 1912 года. -0-

Фото предоставлены Андреем Буховецким