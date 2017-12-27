В Шумилинском районе открылась новая АЗС "Белоруснефть". Объект расположен в агрогородке Никитиха на трассе Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвии.

В торжественном открытии станции №76 приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, руководство Шумилинского района и РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт".

С праздником жителей агрогородка Никитиха поздравил руководитель области. "Для вас сегодня действительно знаменательный день. Когда строятся новые объекты в небольших поселках, агрогородках, люди это видят и ценят, не остаются равнодушными к таким событиям", - сказал Николай Шерстнев. Он подчеркнул значимость подобных объектов как для местных жителей, так и для органов власти. "Это новые рабочие места, комплекс услуг, развитие придорожного сервиса, а в итоге - повышение благосостояния нашего населения", - подчеркнул председатель облисполкома.

По словам директора РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" Александра Капшуля, автозаправочная станция, выполненная в новом формате, появилась в кратчайшие сроки. "Она будет востребована и станет изюминкой на туристической карте Шумилинского района", - уверен руководитель.

В течение шести месяцев за счет собственных средств предприятия возведен современный комплекс. Благодаря его открытию в Шумилинском районе создано 12 новых рабочих мест. Для обеспечения многофункциональности и максимального комфорта клиентов в новом объекте "Белоруснефть" объединены современные технологии, передовой опыт и фирменный стиль компании.

Автозаправочная станция оснащена современным технологическим оборудованием. Три мультиблока одновременно способны обслужить шесть автомобилей (в том числе ТРК с повышенной производительностью), предоставляя такие виды топлива, как АИ-92, АИ-95, ДТЗ, ДТЗ класс 2 (Арктика). При этом на АЗС реализуется лишь белорусское соответствующее всем стандартам топливо. Максимальная пропускная способность станции по отпуску нефтепродуктов составляет 250 заправок в сутки, также установлена ТРК для отпуска реагента AdBlue. Спектр оказываемых на АЗС услуг включает все необходимое для полного удовлетворения потребностей автомобилистов: пылесос, пост подкачки шин, устройство для вытряхивания ковриков, гостевая парковка для легковых автомобилей (5 шт.), в том числе с местом для транспорта лиц с ограниченными физическими возможностями, гостевая парковка для автобусов (2 шт.), стоянка большегрузных автомобилей (5 шт.).

В просторном торговом зале представлены различные виды сопутствующих товаров, необходимых не только для комфортного путешествия, но и для постоянного использования в быту. Подкрепиться и выпить вкусный кофе можно в кафетерии.

"Белоруснефть" - это крупнейшая сеть автозаправочных станций Беларуси. Важнейшими задачами для РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" являются сохранение ведущих позиций на рынке реализации нефтепродуктов страны, обеспечение высокого качества реализуемой продукции и услуг, а также максимально полное удовлетворение потребностей клиентов сети АЗС. На 1 января 2017 года в составе предприятия функционировало 70 АЗС.-0-