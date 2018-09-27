В Славгородском районе 30 сентября отметят 310-летие битвы при Лесной

27 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Мероприятия, посвященные 310-летию победы русских войск над шведами в сражении при Лесной, пройдут 30 сентября в Славгородском районе, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Откроет торжества богослужение в Свято-Петро-Павловском храме-памятнике, а затем состоится крестный ход с возложением цветов и венков к памятному знаку, установленному в честь победы русских войск в сражении при Лесной в 1708 году во время Северной войны. Продолжится празднование посадкой деревьев в парковой зоне и презентацией выставки "Духовное наследие родной земли" у храма-памятника.

На центральной площади гостей ждет тематическая программа с элементами анимации. В Леснянском сельском доме культуры состоится круглый стол "Битва при Лесной" с участием представителей Русского культурно-просветительского общества.

В агрогородке Лесная будет работать панорамная экспозиция "Эпоха Петра Великого", выставка-продажа сувениров от мастеров и умельцев Могилевской области, а также домашних сыров, изготовленных местными сыроварами. Желающим также предложат обзорные автобусные экскурсии по району.

У деревни Лесная 310 лет назад произошло событие, которое входит в число 100 великих битв мира. 28-29 сентября (по старому стилю) 1708 года здесь русские войска под командованием Петра I одержали победу над шведским корпусом генерала Левенгаупта и сорвали план похода шведского короля Карла ХII на Москву. Петр I победу под Лесной назвал "матерью Полтавской победы". В честь 200-летия победы русских войск в этой битве в Лесной установлен памятник и возведен Свято-Петро-Павловский храм.-0-