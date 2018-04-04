4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Старобине мужчина принял роды у жены с помощью советов диспетчера скорой помощи, с которой был на связи по телефону, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель заведующего Солигорской станции скорой медицинской помощи Анатолий Трухан.

У жительницы поселка Старобин Солигорского района в ночь на 6 марта отошли воды и начались роды. Муж позвонил в скорую помощь, чтобы вызвать бригаду. Медики сразу выехали на место. Однако им потребовалось какое-то время, чтобы добраться до Старобина.

В это время диспетчер станции Светлана Пашковская консультировала мужчину по телефону. Специалист спросила про ситуацию и начала давать рекомендации о том, как необходимо действовать. Диспетчер интересовалась, нет ли обвития пуповины вокруг шеи плода, чтобы предупредить осложнения, которые могут возникнуть во время родов и после них. Диспетчер сохраняла спокойствие, поскольку тревожность мужа могла передаться супруге. Когда ребенок заплакал, стало понятно, что роды прошли нормально. К этому времени уже успела приехать бригада скорой помощи. Медики запеленали малыша и забрали вместе с мамой в больницу для дальнейшего осмотра.

Сориентироваться и принять правильное решение Светлане Пашковской помог опыт. В профессии она с 1984 года. Работала в том числе на выездах.

Телефонный разговор записывался. "Запись прослушали, все было сказано правильно, спокойно", - отметил Анатолий Трухан. В этой ситуации все сработали на отлично - и папа, и мама, и диспетчер. Мама, к слову, родила третьего малыша. Ребенок появился на свет здоровым, его уже выписали домой.

Порой медикам приходится принимать роды и дома, и в машине, если процесс происходит стремительно. По словам заместителя заведующего, роды - нормальный физиологический акт, и хорошо, если этот процесс заканчивается успешно. Но возможны осложнения, в результате может погибнуть и ребенок, и роженица. Поэтому необходимо обращаться к медикам, как только появились первые признаки начала родов.-0-