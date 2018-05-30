30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах до конца года будет построен завод по переработке картофеля, сообщил журналистам во время пресс-тура председатель Столбцовского райисполкома Юрий Горлов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году будет реализован масштабный проект - строительство завода по переработке картофеля. Его мощности позволят обрабатывать на начальном этапе 75 тыс. т картофеля, а в перспективе - до 150 тыс. т. По своей мощности он будет входить в пятерку самых крупных предприятий Европы", - отметил Юрий Горлов. По его словам, учредителями завода станут местные инвесторы.

Говоря о других перспективных объектах строительства, председатель Столбцовского райисполкома сообщил, что в следующем году в городе начнут возводить торговый центр, в состав которого войдут не только торговые точки продовольственных и непродовольственных товаров, но и кинозал, а также боулинг.

По признанию Юрия Горлова, в районе смотрят на перспективу, но не забывают и об истории: до 2020 года в центре Столбцов появится памятник знаменитому уроженцу Якубу Коласу, а уже в этом году в честь 425-летнего юбилея города на торцах девятиэтажных домов по ул. Центральной появятся тематические граффити с изображением писателя.-0-