В торжествах к 100-летию со дня рождения Манефы Гомельской участвуют более 2 тыс. верующих

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. верующих принимают сегодня участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня рождения святой преподобной Манефы Гомельской. Праздничное богослужение возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе Гомеля, где проходят торжества, собрались жители и гости областного центра.

Митрополит Павел поздравил прихожан с праздником. Он выразил уверенность, что гомельчане помнят благие дела Манефы Гомельской. "Мы будем обращаться к ней, просить, чтобы она помогала всем нам на жизненном пути, вдохновляла на дела добра, любви, милосердия", - сказал Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он также призвал следовать словам монахини, которая говорила: главное, чтобы была молитва, покаяние, милосердие.

Среди тех, кто пришел в этот день к храму, - Валентина Роговская. Она считает, что подобные праздники дают человеку духовную подпитку, символизируют добро и любовь.

После праздничного богослужения состоится крестный ход.

Сегодня Митрополит Павел также совершит чин на основание строящегося храма в честь священномученика Алексия Лельчицкого в Гомеле.

Манефа Гомельская (Мария Скопичева) родилась в 1918 году в деревне Севрюки под Гомелем. У девочки диагностировали церебральный паралич. В 24 года приняла монашеский постриг. Своим даром монахиня помогала читать "шифры судьбы" и врачевала как душевные, так и физические болезни. Умерла Манефа в 1984 году. В августе 2007-го была причислена к лику святых. Мощи схимонахини Манефы находятся в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе.-0-