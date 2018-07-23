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В третий раз выберут королеву "Большой бард-рыбалки"

Регионы 23.07.2018 | 12:00
Во время соревнований по рыбной ловле. Фото из архива
Во время соревнований по рыбной ловле. Фото из архива

Королеву "Большой бард-рыбалки" в третий раз выберут на одноименном уже девятом Международном музыкально-спортивном празднике, который пройдет 27-29 июля в поселке Грудичино (Чигиринское водохранилище) Быховского района.

Партнер проекта компания "Могилевоблтурист" предоставит возможность до конца 2018 года победительнице конкурса совершить тур в один из городов Беларуси (путевка на двоих), а оргкомитет фестиваля учредил для нее денежный приз и ценный подарок. Она также получит специальный диплом и переходящую корону ручной работы.

Конкурсную программу проведет Международное общественное объединение "Федерация фитнеса" во главе с его председателем Натальей Новожиловой. Конкурс будет состоять из нескольких этапов, первый - кастинг (состоится 27 июля). Требования к участницам: старше 18 лет, энергичные, с чувством юмора, стройные, обаятельные и привлекательные. Конкурсантки должны подготовить краткие и креативные визитки, изготовить и презентовать костюм из местных подручных материалов (приветствуются природные и экологически чистые). Их ждут творческий, спортивный и гастрономический конкурс, а также шоу-дефиле в купальниках "Я - Звезда". Дополнительные балы будут насчитываться за активную группу поддержки.

По итогам конкурса будут определены "1-я Вице-Мисс", "Вице-Мисс". Их также наградят памятными призами Федерации фитнеса и партнеров "Большой бард-рыбалки". Для остальных участниц предусмотрены номинации: "Мисс темперамент", "Мисс экстравагантность", "Мисс улыбка", "Мисс фото", "Мисс русалка" и др. "Все, кого заинтересовало мероприятие и конкурс, могут зарегистрироваться в группе "ВКонтакте" "БАРД-РЫБАЛКА 2018". Лично я уже третий год принимаю участие в этом мероприятии, и мне очень нравится - красивейшая природа, музыка и песни под гитару у костра до рассвета, креативные проекты и душевное общение. Все это заряжает надолго положительной энергией, и ты живешь этими прекрасными моментами, вспоминая о фестивале целый год", - подчеркнула Наталья Новожилова.

Кроме того, каждое утро, начиная с 27 июля, с 8.30 участников и гостей праздника возле главной сцены ждут массовая зарядка (бард-просыпайка), йога, латиноамериканские танцы и аква-фитнес с Натальей Новожиловой и специальным гостем бард-рыбалки, автором и ведущей "Утренней зарядки" на Белорусском радио Ольгой Шагойко.

Проект "Большая бард-рыбалка" стартовал в 2010 году. Организаторами мероприятия выступают Могилевский облисполком и Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда" и общественный совет по развитию агроэкотуризма Могилевской области.

Генеральный партнер проекта - ОАО "Моготекс", официальный партнер - ОАО "Белшина". Генеральный информационный партнер - УП "БелТА".-0-

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Теги
Быхов, конкурс, на правах рекламы, рыбалка
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