В центре Витебска затопило набережную

13 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Западная Двина в Витебске приближается к пику весеннего половодья, вода затопила набережную в центре города. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за эту неделю вода в реке прибавила 74 см.

"Суточная интенсивность прироста воды на Двине в черте Витебске сейчас составляет 1-16 см. В выходные дни эта тенденция сохранится. Затем мы ожидаем спад. Это обусловлено тем, что в верховье на притоках Двины вода уже убывает - на 1-18 см за сутки ", - пояснили в облгидромете.

Гидрологи отметили, что на Западной Двине в этом сезоне невысокое половодье, уровень подъема воды ниже средних многолетних значений. Так, в Витебске река сейчас находится на отметке 594 см от нуля поста. При этом опасно высокое значение - около 1000 см.

Самое опасное место на Двине во время половодья - Верхнедвинск. Здесь река часто выходит из берегов и подтапливает дома местных жителей. "Нынешней весной настолько большой воды мы не ожидаем. Уровень реки находится на отметке 690 см от нуля поста, а выход воды на пойму происходит при 800 см. Опасно высокий уровень, при котором возможно подтопление, - 840 см", - пояснили в облгидромете.

Температура воды в реках региона сейчас составляет от плюс 3 до плюс 7 градусов.-0-

Фото Александра Хитрова.