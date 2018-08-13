В учреждениях образования Минска наиболее востребованы учителя начальных классов и воспитатели

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее востребованы в учреждениях образования Минска учителя начальных классов и воспитатели, сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в текущем году учреждения заявили о предложениях работы для 651 молодого специалиста.

"Эта цифра меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах. В связи со значительным увеличением в последние годы численности детского населения в городе наиболее востребованы учителя начальных классов и воспитатели учреждений дошкольного образования - 79 и 414 вакансий соответственно", - отметила Мария Киндиренко.

По ее словам, выпускники педвузов и колледжей уже приступают к работе, в основном штаты будут укомплектованы. Вместе с тем продолжат трудиться и педагоги, достигшие пенсионного возраста.

Всего в системе образования столицы работает более 31,6 тыс. педагогических работников. 20-28 августа пройдет городская методическая неделя, где специалисты отрасли обсудят проблемные вопросы и перспективы развития, основные направления образовательного процесса. В Национальной библиотеке 24 августа состоится педагогический форум.-0-