В Узденском районе волонтеры БРСМ благоустроят приход храма святителя Николая Чудотворца

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе в деревне Могильно волонтеры БРСМ благоустроят строящийся приход храма святителя Николая Чудотворца. Об этом БЕЛТА сообщил первый секретарь Минского областного комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

Волонтеры БРСМ (60 человек) соберут и вывезут строительный мусор с цокольного этажа будущего храма и прихрамовой территории, а также помогут священнослужителям складировать строительный материал. Кроме того, добровольцы обустроят на территории храма молодежную Аллею добра из саженцев яблонь.

После окончания работ настоятель храма иерей Алексий Шишко познакомит молодежь с культовыми объектами района. Активисты БРСМ посетят Кальвинский сбор - архитектурно-религиозный памятник оборонительного типа середины ХVI века, Свято-Петро-Павловский храм, родник Святой Троицы в деревне Язвины. Кроме этого, во время работы выставки "Великая Пасха" молодые люди примут участие в мастер-классах по иконописи и изготовлению кукол-оберегов, которых участники акции сделают своими руками и оставят на память.

С благоустройства прихода 13 апреля начнется республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси". В 2017 году во время нее на территории Минской области было благоустроено более 85 культовых объектов, среди которых приход храма Казанской иконы Божией Матери в Любани.-0-