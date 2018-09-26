В Верхнедвинске на "Дажынках" вручат ключи от квартир жильцам нового дома

26 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинске во время "Дажынак" вручат ключи от квартир жильцам нового дома, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

"Во время подготовки к празднику строители и проектировщики работали на 200 объектах. Приведена в порядок средняя школа №2, детский сад, кафе, обновлены десятки километров дорог, утеплены дома и отремонтирована их кровля. Наиболее крупным событием станет сдача физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, тренажерным залом и современным оборудованием, центра культуры и народного творчества после реконструкции. Откроем и новый 12-квартирный дом, он удачно вписался в пространство возле центральной площади райцентра. 28 сентября мы вручим ключи от квартир первым жителям", - сказал Владимир Терентьев.

Он добавил, что перед "Дажынкамі" прошли работы по реконструкции здания бывшей гостиницы в поликлинику. В ближайшее время туда должны завезти медоборудование. Планируется, что учреждение здравоохранения примет первых посетителей к концу года.

Фестиваль тружеников села Витебской области "Дажынкі-2018" пройдет 28 сентября. Практически все уже готово к празднику, в райцентре проводят финальные работы по украшению и установке сцены. На празднике будут работать этнодворы трех стран, где свою культуру представят Беларусь, Россия и Латвия. Для детей и молодежи организуют интерактивные площадки МЧС, ГАИ, 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада и молодежные организации. Ожидается, что самое захватывающее действо на воде, земле и воздухе покажут спасатели. Пройдут спортивные соревнования, будут работать около 50 объектов торговли, общественного питания и подворий районов.

Церемония вручения дипломов и премий победителям областного соревнования, достигшим лучших результатов на уборке урожая, состоится на центральной площади Верхнедвинска. Перед этим центральные улицы столицы "Дажынак" станут свидетелями шествия передовиков села.

"Верхнедвинск в этот день предстанет в праздничной атмосфере и приятно удивит тех, кто любит путешествовать по Беларуси. Город помолодел, преобразился и по-новому открыл исторические места старого города Дриссы (так Верхнедвинск назывался до 1962 года. - Прим. БЕЛТА). Надеюсь, что погода нас не подведет и все пройдет на высшем уровне", - резюмировал глава депутатского корпуса области.

Завершатся "Дажынкi" вечерним концертом и фейерверком.-0-