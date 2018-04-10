В Витебске 9 апреля обновились температурные рекорды

10 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Новые температурные рекорды установлены в Витебске 9 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Вчера в Витебске зафиксированы новые максимумы дневной и среднесуточной температуры для 9 апреля. Днем было 19,4 градуса тепла, среднесуточный показатель 12,8 со знаком плюс. "Таким образом, были побиты рекорды, установленные в 2001 году. Тогда днем в Витебске было 17,7 градуса тепла, среднесуточная температура составила плюс 12,8. А ночью 9 апреля повторился рекорд 2016 года - термометры показали 9,1 градуса выше нуля", - рассказали в облгидромете. В целом 9 апреля температурный фон по Витебской области превышал климатическую норму на 6-11 градусов.
Сегодня ночью и утром на большей части региона прогремела первая весенняя гроза.
Что касается истории метеонаблюдений сегодняшнего дня, то самая высокая температура днем 10 апреля в Витебске была в 2001 году. Столбики термометров поднялись до 19,6 градуса. А самая холодная ночь зафиксирована в далеком 1965-м. В областном центре было 9 градусов мороза, а высота снежного покрова составляла 18 см.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4227 BYN
|2.493 BYN
|2.51 BYN
|USD
|1.9757 BYN
|2.02 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.359 BYN
|3.21 BYN
|3.27 BYN