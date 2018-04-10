В Витебске 9 апреля обновились температурные рекорды

10 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Новые температурные рекорды установлены в Витебске 9 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вчера в Витебске зафиксированы новые максимумы дневной и среднесуточной температуры для 9 апреля. Днем было 19,4 градуса тепла, среднесуточный показатель 12,8 со знаком плюс. "Таким образом, были побиты рекорды, установленные в 2001 году. Тогда днем в Витебске было 17,7 градуса тепла, среднесуточная температура составила плюс 12,8. А ночью 9 апреля повторился рекорд 2016 года - термометры показали 9,1 градуса выше нуля", - рассказали в облгидромете. В целом 9 апреля температурный фон по Витебской области превышал климатическую норму на 6-11 градусов.

Сегодня ночью и утром на большей части региона прогремела первая весенняя гроза.

Что касается истории метеонаблюдений сегодняшнего дня, то самая высокая температура днем 10 апреля в Витебске была в 2001 году. Столбики термометров поднялись до 19,6 градуса. А самая холодная ночь зафиксирована в далеком 1965-м. В областном центре было 9 градусов мороза, а высота снежного покрова составляла 18 см.-0-

Прогноз погоды на неделю