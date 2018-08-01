В Витебске на нерегулируемом переходе установили полуметровые силуэты пешеходов

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске на нерегулируемом переходе установили полуметровые светоотражающие силуэты пешеходов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения организации дорожного движения ГАИ УВД Витебского облисполкома Виктор Косенков.

Первые фигуры в виде пешеходов появились на нерегулируемом переходе по ул. Чкалова в районе дома №23. Место для эксперимента выбрано не случайно. "На этом участке дороги интенсивное движение пешеходов, особенно в учебное время - здесь расположены две гимназии и школа. Пешеходный переход нерегулируемый, и чтобы привлечь большее внимание водителей, реализовали такое техническое решение. Фигура имеет окантовку из желтой пленки с повышенной светоотражаемостью", - рассказал Виктор Косенков.

После определенного времени будут подведены итоги работы нововведения. Исходя из них, специалисты решат, продолжить ли установку подобных фигур и в каких местах города.-0-

Фото Александра Хитрова