В Витебске открыли скульптуру белорусского великана

23 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в День города торжественно открыли монументально-декоративную композицию "Витебский великан", передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие представители делегаций из разных стран, которые прибыли на торжества, а также председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин. Он поздравил витебчан с 1044-й годовщиной города над Двиной.

"Мы гордимся нашим вечно молодым городом, людьми, которые в разные времена его создавали и благоустраивали. Потому что город - это в первую очередь жители", - отметил мэр в беседе с журналистами.

У скульптуры вместе с цилиндром высота 3 м 12 см, она вылита из бронзы. Будет стоять в сквере Маяковского рядом с ратушей. Заказчиком выступило Витебское городское ЖКХ, автором - местный скульптор Иван Казак. Прообразом стал Федор Махнов, который считается самым высоким человеком в мире. Тем не менее документально рост местного великана не зафиксирован. Это не памятник Федору Махнову, а художественный образ, основанный на реальном прототипе.

Автор композиции Иван Казак рассказал, что идея появилась около десяти лет назад. Первоначально планировалась изобразить Махнова вместе с женой со стулом по центру. По задумке великан как бы предлагал ей присесть на него. Но от этого варианта пришлось отказаться.

"Теперь знаменитый земляк стоит один, и на стул он приглашает уже присесть зрителя. Пропорции скульптуры соответствуют росту реального прообраза", - подчеркнул скульптор.

Вечером в Витебске по проспекту Строителей рядом с гостиницей "Лучеса" торжественно откроют еще одну скульптуру. В образе девушки-нимфы скульптура "Лучеса" установлена в честь одной из трех водных артерий города. Композиция с сидящей нимфой размещена на постаменте из камня. Автором проекта выступил Сергей Сотников.

В День города для жителей и гостей Витебска запланированы различные мероприятия. На площади Тысячелетия пройдет конкурс воздушных змеев, мастер-классы, лекции и выступление музыкантов. Рядом развернется исторический лагерь с интерактивной площадкой. В парке имени Фрунзе более 100 участников реконструируют Витебско-Оршанскую наступательную операцию 1944 года.

Вечером в Летнем амфитеатре состоится торжественное заседание и праздничный концерт "Мой город - моя любовь!". После 23.00 на фронтальной стене ратуши покажут фильмы. На протяжении всего дня пройдут концертно-развлекательные программы, литературные чтения, турнир по интеллектуальным играм. Финальным аккордом праздника станет фейерверк и световое шоу.-0-