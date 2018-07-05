В Витебской области 7 июля бесплатно проконсультируют по вопросам борьбы с алкоголизмом

5 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Врачи-наркологи Витебской области 7 июля проведут бесплатные консультации по вопросам борьбы с алкоголизмом. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главного врача Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии Игорь Свиркунов, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция приурочена к Международному дню профилактики алкоголизма. "В этот день наши специалисты - областного центра психиатрии и наркологии, а также врачи-наркологи в райцентрах - будут проводить бесплатное консультирование по вопросам оказания помощи лицам, страдающим алкоголизмом, анонимному консультированию, реабилитационным программам, диспансеризации и т.д.", - сказал Игорь Свиркунов.

Касаясь общей ситуации в области, заместитель главврача среди положительных тенденций отметил снижение общего числа страдающих хроническим алкоголизмом лиц, количества смертельных случаев по причине отравления алкоголем, уменьшение количества задержанных нетрезвых водителей. Вместе с тем есть и ряд тревожных моментов. Так, за январь-май нынешнего года в регионе было выявлено более 440 детей и подростков, употребляющих алкоголь и другие психоактивные вещества, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. Признано нуждающимися в направлении в ЛТП за пять месяцев свыше 1,5 тыс. человек, что на 21% больше уровня прошлого года. При общем снижении смертности от алкогольного отравления количество таких случаев достаточно высоко: за январь-май - 94 человека.

"Проблема распространения пьянства - не только медицинская. С учетом высокой доступности алкоголя населению она носит социальный характер и требует многогранного подхода к решению", - подчеркнул Игорь Свиркунов.-0-