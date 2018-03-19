19 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области активизируют работу по обучению детей правилам безопасного поведения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Антон Волков.

Прокурорские проверки, проведенные в конце прошлого года, показали наличие в деятельности учреждений образования, здравоохранения и органов внутренних дел существенных проблем в работе по выявлению преступлений против половой неприкосновенности детей, а также оказанию помощи жертвам насилия. Кроме несогласованности в работе специалистов разных сфер отмечается плохое обучение детей и родителей правилам безопасного поведения, в том числе в сети интернет. О необходимости исправления ситуации и активизации работы по профилактике насилия над детьми шла речь на межведомственном совещании в феврале. Его участниками кроме правоохранителей стали представители управлений образования и здравоохранения, а также иных заинтересованных структур.

По словам Антона Волкова, подростков следует активно предостерегать от добровольного вступления в половую связь с лицами, которые гораздо старше их (установлены факты, когда с подростками до 16 лет вступали в связь тридцатилетние, сорокалетние, а также еще более старшие лица). "Речь идет о растлении несовершеннолетних и вступлении в сексуальную связь с подростками", - подчеркнул он. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 168 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Впервые совершившие такое преступление могут получить до 4 лет лишения свободы.

"Сам факт связи с несовершеннолетним - это уже преступление. Человек до 16 лет еще не в полной мере осознает суть происходящего, его легко можно убедить, уговорить, да и просто заставить. Этим и пользуются агрессоры, которые навязывают детям свои правила поведения, внушая, что это и есть норма жизни. На деле же это не что иное, как растление малолетних. Происходит подмена понятий. И это очень опасно, как для неокрепшей еще детской психики, так и для общества в целом", - отметил Антон Волков.

Он подчеркнул, что склонение к сексуальным отношениям зачастую начинается при интернет-общении, затем могут происходить личные встречи и постоянные контакты. "Дети должны знать об опасности, которая их подстерегает, уметь распознать агрессоров и педофилов, быть в курсе того, что делать, чтобы избежать психологического давления. Важно также, чтобы школьники не боялись обращаться за помощью к родителям, педагогам, правоохранителям", - считает собеседник.

Антон Волков отметил и еще одну грань проблемы - не все молодые люди осведомлены о том, что половая связь с несовершеннолетним карается законом. При выяснении обстоятельств подобных случаев восемнадцатилетние, девятнадцатилетние и двадцатилетние граждане убеждены в своей невиновности ввиду того, что секс с подростком до 16 лет происходил по обоюдному согласию. "Очевидно, что следует повышать и правовую грамотность граждан", - резюмировал эксперт.

По официальным данным, в Витебской области в 2017 году жертвами преступлений против половой неприкосновенности стали 80 детей. В том числе в прошлом году установлены 48 несовершеннолетних, которые были изнасилованы либо подверглись другим насильственным действиям сексуального характера, в том числе в прошлые годы. -0-