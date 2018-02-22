22 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области более 80% тракторов готовы к весенней посевной кампании. Об этом сообщил журналистам перед началом заседания Витебского облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Иван Федоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета подчеркнул, что хозяйствам следует активизировать работу по подготовке техники. По состоянию на 20 февраля, готовность тракторов и сельхозмашин в целом по области составляет более 80%. При этом по районам ситуация разнится, и некоторым нужно значительно ускорить работы. "Готовы семенные фонды, ведется накопление минеральных удобрений, при этом по сравнению с прошлым годом на эту дату мы их запасли в два раза больше. Накапливаем и горюче-смазочные материалы. Одна из проблем - нехватка механизаторов. Будем ее решать, привлекая специалистов промышленных предприятий из городов и райцентров. Нам необходимо укомплектовать хозяйства кадрами так, чтобы в горячую пору посевной кампании организовать работу техники в две-три смены", - сказал Иван Федоров.

Он отметил, что главная задача для аграриев - провести посевную в максимально сжатые сроки на высоком технологическом уровне. С учетом того, что осенью регион провел значительный объем работ по вспашке полей (поднято практически 300 тыс. га пашни), весенняя подготовка почвы не должна растянуться. Цель - провести работы за две недели. И это вполне посильная задача, считает председатель комитета.

В текущем году регион продолжит обновление машинно-тракторного парка сельхозтехники. Планируются поставки на уровне 2017 года. "Мы в прошлом году закупили больше 1,2 тыс. единиц техники. Такие же объемы намечены на 2018-й. На эти цели выделяются деньги из областного бюджета, закупки идут и за счет собственных средств сельскохозяйственных организаций", - сказал Иван Федоров.

Общая площадь посевных площадей региона в текущем году составит 796 тыс. га, из них 50% планируется засеять зерновыми культурами (около 400 тыс. га), в том числе весной - 242 тыс. га.-0-