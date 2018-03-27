В Витебской области дети смогут бесплатно ездить на кружки и секции

27 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Право бесплатного проезда в городском общественном транспорте на дополнительные занятия в кружках и секциях получат учащиеся Витебской области с 1 сентября 2018 года. Такое решение приняли сегодня депутаты на сессии областного Совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Дополнительные меры по социальной поддержке обучающихся приняты на основании закона "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" и постановления Совета Министров от 16 февраля 2011 года №202 "О некоторых вопросах проезда обучающихся".

Право на бесплатный проезд в учреждения дополнительного образования, художественные, музыкальные школы, а также на занятия спортивных секций и различных кружков предоставляется учащимся учреждений общего среднего и специального образования, расположенных на территории Витебской области. Решено, что дети смогут с 1 сентября по 30 июня бесплатно ездить на городских автобусах (кроме экспрессных маршрутов), а также городском электрическом транспорте. Право реализуется учащимися на основании справки.

Решение вступит в силу с 1 сентября 2018 года.-0-