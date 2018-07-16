В Витебской области количество регистраций коммерческих организаций на селе выросло почти на 50%

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество регистраций коммерческих организаций в сельской местности в январе-июне 2018 года выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела регистрации главного управления юстиции Витебского облисполкома Светлана Жойдь.

Вступивший в силу с 26 февраля 2018 года декрет №7 "О развитии предпринимательства" запустил механизмы стимулирования деловой активности, при этом наиболее заметно эти процессы идут в сельской местности. В первом полугодии в 21 сельском районе Витебской области зарегистрировано 155 новых коммерческих организаций (за аналогичный период 2017 года - 104). Положительная динамика отмечается в большинстве регионов, а в Глубокском районе число зарегистрированных новых организаций выросло почти в пять раз, в Сенненском - примерно в 2,5 раза, в два и более - в Бешенковичском, Витебском, Миорском и Оршанском районах.

Аналогичные тенденции и в регистрации индивидуальных предпринимателей. В сельских районах за январь-июнь зарегистрировано 624 ИП, что почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Толочинском, Шумилинском и Браславском районах темп роста числа регистраций ИП составил 160% и выше. Лишь в четырех районах количество вновь зарегистрированных ИП осталось на уровне или ниже аналогичного периода 2017 года.

В Витебской области активно используется электронная регистрация бизнеса. За шесть месяцев 2018 года путем подачи документов в электронном виде зарегистрированы 124 коммерческие организации, тогда как за весь 2017 год этой возможностью воспользовались учредители 94 юридических лиц.

Кроме того, для совершенствования условий вхождения в бизнес Министерство юстиции с 28 мая 2018 года реализовало возможность уплаты в безналичном порядке госпошлины за услуги регистрации. Как пояснила Светлана Жойдь, учредители юрлиц могут оплатить услугу непосредственно в органе госрегистрации при помощи электронного гаджета с доступом в интернет или в любом другом месте в удобное время. За июнь на территории Витебской области регистрационные услуги посредством системы ЕРИП оплатили 60 субъектов хозяйствования.

Всего в первом полугодии в Витебской области было зарегистрировано 405 юридических лиц (в том числе 250 в Витебске, Новополоцке, Полоцке и Орше) и более 1,7 тыс. ИП (около 1,1 тыс.), что соответственно примерно на 22% и 10% больше, чем за первое полугодие 2017 года.-0-