В Витебской области культурную программу на избирательных участках дополнят Масленичные гуляния

18 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В день выборов депутатов местных Советов на избирательных участках будет организованы различные тематические культурно-массовые мероприятия, которые дополнят народные Масленичные гуляния, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

На выборах традиционно в местах голосования организуются разнообразные культурно-массовые представления с участием профессиональных творческих коллективов, участников художественной самодеятельности. Так как в нынешней избирательной кампании основной день голосования совпал с кульминацией Масленичной недели, то программа мероприятий будет расширена за счет тематических праздничных гуляний, запланированных на основных площадках городов и сельских населенных пунктов. Так, в областном центре избиратели смогут присоединиться к масленичным гуляниям в Культурно-историческом комплексе “Золотое кольцо города Витебска “Двина”, на площадках около Культурно-делового центра “Первомайский” и детской школы искусств №3 “Маладз i к”. В Витебском государственном университете имени П. Машерова преподаватели и студенты познакомят с народными традициями первокурсников из Китая и Туркменистана, а также всех желающих.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, в Витебской области в день выборов будут работать 798 участков для голосования, в том числе 36 из них образованы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, еще 2 – в воинских частях. Все участки оформлены и оборудованы в соответствии с Избирательным кодексом, при этом 100% стационарных ящиков для голосования будут прозрачными. В списки избирателей включены около 870 тыс. граждан.

Особое внимание уделено созданию условий для голосования избирателей с ограниченными возможностями. Так, около 62% участков оборудованы элементами безбарьерной среды. Более 73% участков расположены на первых этажах зданий, при необходимости принимаются меры по оборудованию их временными пандусами. Кроме того, организована деятельность волонтерских групп общей численностью около 1,2 тыс. человек, которые окажут помощь и готовы сопровождать физически ослабленных лиц. Избирательные участки укомплектованы увеличительными стеклами для граждан с ослабленным зрением. Кроме того, формируются списки избирателей, в том числе пожилых граждан и лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, обратившихся с просьбой проголосовать по месту нахождения. Члены избирательных комиссий посетят данную категорию избирателей в день выборов, при необходимости их доставят автотранспортом на участки для голосования.

На 3212 депутатских мандатов Советов всех уровней претендуют 3327 кандидатов. В ходе кампании трое претендентов, баллотировавшихся в горсоветы Витебска и Барани, сошли с дистанции избирательного марафона по собственной инициативе. Из числа депутатов действующего созыва на новый срок баллотируются более 1,8 тыс. человек, или около 55% от общего количества зарегистрированных кандидатов. Среди потенциальных депутатов около 1,7 тыс. женщин, что на 4,2% больше, чем на предыдущих выборах. Кроме того, ведут борьбу за мандаты 137 молодых людей (до 30 лет), а также семь граждан Российской Федерации.

В Витебской области предстоит сформировать 220 Советов базового и первичного уровня, в том числе 192 сельских, 21 районный, 2 поселковых, 5 городских, а также областной Совет депутатов.-0-