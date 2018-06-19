19 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области обследуют пострадавшие от засухи посевы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Сухая погода, установившаяся на протяжении последних недель, негативно отразилась на состоянии посевов региона. Особо пострадали яровые зерновые и рапс в западных районах области. "Например, в отдельных хозяйствах с глинистыми почвами Шарковщинского и Поставского районов не взошел рапс. Такие участки пришлось выборочно пересевать однолетними культурами", - отметили в комитете.

Во всех районах области обследуются посевы, уточняется площадь пострадавших участков полей. Общие итоги обследования станут известны к 1 июля.

В облсельхозпроде также отметили, что сейчас основная работа аграриев связана с заготовкой трав первого укоса. По состоянию на утро 19 июня, в области скошено 164,2 тыс. га площадей, или 63,2% к плану. Убрано 144,3 тыс. га. На условную голову скота заготовлено 5,51 ц кормовых единиц. Наиболее активными темпами работы продвигаются в Витебском, Глубокском, Дубровенском, Чашникском и Шарковщинском районах, где уже убрано почти 80% площадей, а из отдельных справившихся хозяйств техника и люди переброшены на помощь соседним сельхозпредприятиям. В остальных регионах пересечен экватор. Полностью справиться с этой работой аграрии Витебщины намерены в течение ближайших двух недель.-0-